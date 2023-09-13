نادي الإمارات يكرم الفائزين في «أفضل مشجع» بمقابلة إنييستا

كرّم نادي الإمارات المشجعين الفائزين في مسابقة «أفضل مشجع»، والتي أجراها النادي خلال مباراته الأولى على أرضه، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين الشهر الماضي، حيث التقى خمسة مشجعين بنجم الكرة العالمي ولاعب فريق الإمارات، أندريس إنييستا، وذلك بعد فوزهم بالمسابقة.

واجتمع المشجعون الخمسة وهم: رايان مهنا، وماسارو تاناكا، ولوسي ميرفي، وصوفيا شيخ، ومارك دولمان، مع النجم العالمي إنييستا، خلال حضورهم حصة تدريبية للفريق الأول على أرضية استاد نادي الإمارات، حيث حصلوا من اللاعب الفائز بلقب بطولة كأس العالم على قميص نادي الإمارات يحمل توقيعه، كما تمكنوا من مشاهدة النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني أثناء التدريبات، ومقابلته شخصياً، حيث التقطوا بعض الصور التذكارية.

وأجرى نادي الإمارات مسابقة «أفضل مشجع» وكان على المشاركين في المسابقة التقاط صورة أو مقطع فيديو لأنفسهم أثناء حضورهم مباراة الإمارات وعجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك.