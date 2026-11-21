اتجهت كل الأنظار ‌نحو ​المدرب الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لدى وصوله إلى مانشستر يونايتد، في مهمة لانتشال النادي المتعثر وإبعاده عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم، في وقت كانت طائرة درون تراقب المشهد أيضاً أول من أمس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين «الشياطين الحمر» وغريمه ليفربول غداً.

وتولى مدرب منتخب ‌الولايات المتحدة السابق قيادة مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، وقاد حصته التدريبية ‌الأولى.

وزعم أحد المشجعين أنه ‌حصل على لقطات جوية ‌للحصة التدريبية عبر تحليق ‌طائرة درون فوق مجمع تدريبات النادي، لتصوير ​اللاعبين أثناء أدائهم ‌التدريبات. ​ورُفعت اللقطات لاحقاً ⁠على منصة «يوتيوب» تحت اسم المستخدم «سي.سي أوفرفيو».

وقال مشغل الطائرة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن التحليق ⁠التزم باللوائح، وإن جميع التراخيص والتأمينات اللازمة كانت سارية.

وغادر بوتشيتينو مدينة سينسناتي على متن رحلة ليلية مباشرة، عقب مباراته الأخيرة مع ‌الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي.