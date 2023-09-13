10 مدربين متخصصين في التنقل بين أندية المحترفين.. أحدثهم فيفياني

تعاقد أخيراً حتا مع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، لتولي تدريب الفريق خلفاً للصربي المقال زيليكو ماركوف، ليستعين الفريق العائد إلى دوري أدنوك للمحترفين بخدمات فيفياني الذي لديه خبرة كبيرة مع أندية الإمارات. ويقص «الإعصار» مبكراً شريط استعانة الأندية بمدربين سبق لهم العمل في دوري المحترفين، عقب اعتماد عدد كبير من الأندية على مدربين جدد لم يسبق لهم العمل في الدولة.

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