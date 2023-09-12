«الأولمبي» في نهائيات كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه

تأهل منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في قطر العام المقبل (المؤهلة إلى دوري الألعاب الأولمبية في باريس 2024)، بعد فوزه على منتخب الهند بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت، أمس، في استاد داليان سويوان، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وسجل أهداف المنتخب اللاعب محمد عباس في الدقيقة 25، واللاعب سلطان عادل في الدقيقة 32، واللاعب عيسى خلفان في الدقيقة 63.

وجاء تأهل المنتخب الأولمبي بعد تصدره ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الصين «ثانياً»، وله العدد

نفسه من النقاط، بينما حل منتخب الهند «ثالثاً» دون نقاط.

واستضافت الصين التصفيات الآسيوية خلال الفترة من السادس إلى 12 الجاري.

وجاء إنجاز المنتخب الأولمبي بعد أيام قليلة من انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، للدورة الانتخابية 2023-2027.

في حين أكد مدير كرة القدم بنادي النصر سابقاً والمحلل الفني خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم» أن التأهل جاء عن جدارة وكان مطلباً وقد تحقق، مشدداً على أهمية إعداد المنتخب بشكل يتناسب مع أهمية الاستحقاقات المرتقبة، معتبراً أن هذا الأمر يقع على عاتق اتحاد الكرة الجديد ولجنة المنتخبات الوطنية الجديدة التي سيتم تشكيلها.

وأشار عبيد إلى أن المنتخب بإمكانه الذهاب بعيداً في نهائيات كأس آسيا والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مشدداً على أن كل شيء وارد، لكن بالعمل الجاد والتخطيط الجيد، وليس بالكلام والأمنيات، معتبراً أن كل المنتخبات التي تأهلت للنهائيات مؤهلة لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية.

ويعد وجود «الأبيض» الأولمبي في النهائيات الآسيوية المقبلة خطوة وبداية نحو تكرار سيناريو الإنجاز التاريخي، الذي حققه بالتأهل لأول مرة في تاريخ منتخب الإمارات الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن في 2012، بقيادة المدرب الوطني مهدي علي.

وظهر المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقبلة خلافاً للصورة المهزوزة التي كان قد ظهر بها خلال مشاركته الأخيرة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، التي أقيمت في العراق وودع المنتخب منافستها من الدور الأول، بعدما حل في المركز الأول في المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والأردن.

ويعد هذا التأهل للنهائيات الآسيوية الخامس في تاريخ مشاركات المنتخب الأولمبي، بعدما كان قد شارك أربع مرات في نهائيات 2013 و2016 و2020 و2022.