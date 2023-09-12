وفاة مساعد مدرب منتخب كوستاريكا خلال مباراة «الأبيض» الودية

غيب الموت مساعد مدرب منتخب كورستاريكا بين شوطي المباراة الودية التي جمعت منتخب الإمارات الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام منتخب كوستاريكا في كرواتيا التي تستضيف معسكر منتخب الإمارات.

وتوفي مساعد مدرب منتخب كوستاريكا في المستشفى واستكملت المباراة بشكل طبيعي بعد الوقوف دقيقة حداد، ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل عن أسباب الوفاة.



وانتهت المباراة بفوز منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن تحضيرات الأبيض للمشاركات الخارجية المقبلة أبرزها نهائيات كاس آسيا المقررة في قطر في يناير المقبل والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.