البرازيلي هيلمان يعود إلى دبي منتظراً وظيفة جديدة

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن مدرب الوصل السابق أودير هيلمان عاد إلى دبي للعيش بها، بعدما أصبح لا يرتبط بتدريب أي فريق منذ رحيله عن سانتوس البرازيلي.

وقالت صحيفة «جي زد إتش»، إن أودير هيلمان يعيش حالياً مع أسرته في دبي، حيث اختار الاستقرار بها بعدما أصبحت مدينته المفضلة منذ توليه تدريب الوصل في الفترة من 2020 إلى 2022.

وأوضحت: «هيلمان عقب استغناء سانتوس عن خدماته قرر العودة إلى دبي، خصوصاً أنه ليس لديه أي عروض حالية للتدريب، بينما يأمل أن يحصل على وظيفة جديدة أثناء وجوده في الإمارات للعودة للعمل في البرازيل مجدداً».

يُذكر أن أودير هيلمان تولى تدريب الوصل في ديسمبر 2020 حتى نهاية موسم 2020-2021 خلفاً للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، إذ قدم «الإمبراطور» مستويات جيدة تحت قيادة المدرب البرازيلي، ما أسهم في توقيع عقد جديد معه يمتد حتى يونيو 2023.

وقاد هيلمان «الأصفر» في 55 مباراة، وحقق الوصل الفوز في 20 مباراة وتعادل في 18 مباراة وخسر في 17 مباراة، بينما أحرز 86 هدفاً ودخل مرماه 75 هدفاً.

وكان المدرب، البالغ من العمر 46 عاماً، قد أكد في تصريحات سابقة لصحيفة «لانسي» البرازيلية أنه يفتخر بالفترة التي قضاها مع الوصل على مدار موسمين، لافتاً إلى أن المعيشة في دبي كانت تجربة استثنائية رائعة، موضحاً أن «دانة الدنيا» فتحت أذرعها له ولعائلته، وفازت بقلوبهم.

وقال هيلمان: «رحّبت الإمارات ودبي بي وبعائلتي وبزملائي، وفتحت أذرعها لنا، وفازت بقلوبنا وعقولنا منذ ديسمبر 2020 عندما وصلنا إلى هنا للمرة الأولى. خلال فترة عملي هنا تم توفير الظروف كافة بالنسبة لنا لتقديم المفاهيم والأفكار والمشروعات لتطوير الفريق الأول، ونقل خبراتنا إلى كرة الإمارات، ما عزز من نجاح التحدي الذي واجهناه، ومع الكثير من المسؤولية والفخر تمكنت من قيادة الوصل في أكثر من 60 مباراة على مدار موسمي 2020-2021 و2021-2022، وحقق الفريق نتائج جيدة إلى جانب تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة».

• «الإمارات رحبت بي وبعائلتي وبزملائي، وفتحت أذرعها لنا، وفازت بقلوبنا وعقولنا».