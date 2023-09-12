مدربا مصفوت والعروبة الأفضل في افتتاح «دوري الهواة»

قدمت أندية دوري الدرجة الأولى نفسها بشكل قوي من خلال منافسات الجولة الأولى التي أقيمت مبارياتها يومي السبت والأحد الماضيين.

وشهدت المباريات تحقيق ستة انتصارات من أصل ثماني مباريات، إذ فاز الفجيرة على سيتي 2-0، والحمرية على «غلف إف سي» 3-1، ومصفوت على «يونايتد أف سي» 4-2، والعروبة على دبا الحصن 2-0، والرمس على الذيد 1-0، والعربي على «غلف يونايتد» 3-0، بينما تعادل الجزيرة الحمراء مع الظفرة 1-1، ومسافي مع التعاون بدون أهداف، وسجل اللاعبون 20 هدفاً.

وشهدت مباراة مصفوت و«يونايتد أف سي» أول ريمونتادا في الموسم الجديد عندما قلب مصفوت تأخره بنتيجة 3-2 إلى الفوز 4-3 بعد الدقيقة 76.

وشهدت الجولة الأولى نجاحاً لافتاً لكل من مدرب مصفوت عبدالغني المهري، ومدرب العروبة برونو بيريرا، إذ استحقا لقب الأفضل في افتتاح «دوري الهواة».

من جانبه وصف مدرب فريق الجزيرة الحمراء عيد باروت التعادل مع الظفرة في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى بالنتيجة الجيدة، وأن الفريق حصل على نقطة ثمينة، مؤكداً أن هذه النتيجة منحت اللاعبين دافعاً معنوياً جيداً، بعد 50 يوماً من العمل التدريبي الشاق.

وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «نقطة التعادل تعد مهمة جداً لنا، خصوصاً أنها من فريق قوي مثل الظفرة الذي يعد نادياً محترفاً ومكانه ليس الدرجة الأولى، وهو فريق مؤهل للمنافسة على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، ونحن راضون على نقطة التعادل، خصوصاً أنها في بداية المشوار وهي أفضل من الخسارة، وشكراً لمجلس الإدارة الذي وفّر لنا جميع المستلزمات وأنا سعيد بالعمل في النادي».

نجوم الجولة الأولى

أفضل مدرب مواطن: عبد الغني المهري (مصفوت) إذ صنع «ريمونتادا» في مباراة فريقه أمام «يونايتد أف سي» بعد تغييرات فنية مهدت للفوز.

أفضل مدرب أجنبي: مدرب العروبة البرتغالي برونو بيريرا ويعد المدرب الوحيد الذي يحقق الفوز خارج ملعبه على منافس مباشر (دبا الحصن).

أفضل حارس مرمى: صالح ربيع (الفجيرة)، إذ أنقذ مرماه من هدفين محققين وتصدى لأربع هجمات خطرة.

أفضل لاعب مواطن: لاعب الظفرة سلطان الغافري الذي نجح في قيادة فريقه لتقديم عرض قوي على الرغم من التعادل أمام الجزيرة الحمراء.

أفضل لاعب أجنبي: الغامبي الفوسيني جاساما (مصفوت)، إذ سجل هدفين في خمس دقائق أسهمت في «الريمونتادا» والفوز على «يونايتد أف سي».

مباريات الجولة الثانية

السبت 16 سبتمبر

- العروبة - مسافي.

- «غلف إف سي» - العربي.

- «غلف يونايتد» - دبا الحصن.

- الظفرة - الحمرية.

الأحد 17 سبتمبر

- التعاون - مصفوت.

- الذيد - دبا الفجيرة.

- سيتي - الرمس.

- «يونايتد إف سي» - الفجيرة.