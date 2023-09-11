«زايدة عذبة» تفوز بكأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية

فازت المهرة «زايدة عذبة» لعذبة للسباقات، بلقب النسخة الثالثة من سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، «الفئة الثالثة» لمسافة 1600 متر. وأقيم السباق أول من أمس، على مضمار «هايدوك بارك» بالمملكة المتحدة، والبالغة جائزته المالية 20 ألف جنيه إسترليني.

وتفوقت «زايدة عذبة» بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، والفارس تاج أوشي، بفارق 4.25 أطوال على «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت. وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «ايه اف البحر» 1:52:35 دقيقة، في السباق البالغ طوله ميلاً واحداً، وجاءت في المركز الثالث المهرة «ماي فير» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة الفارس الإيطالي ماركو جياني.