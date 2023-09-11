انطلاق بطولة «مليحة للخماسي الحديث» بمشاركة 175 لاعباً

انطلقت أول من أمس، بطولة نادي مليحة التنشيطية الأولى للخماسي الحديث «ليزر رن»، التي تعتبر أولى بطولات اتحاد الخماسي الحديث على المستوى المحلي منذ تأسيس الاتحاد. ويشارك في البطولة 175 لاعباً ولاعبة.

وتم تقسيم مسابقات البنات بمشاركة 45 لاعبة، وفق الفئات العمرية، «11 و13 و15 سنة»، فيما تضمنت مسابقات الذكور فئات «9 و11 و13 و15 و17 و19 سنة». وأجريت مسابقة جري لمسافة 300 متر مرتين، ورماية بالليزر بواقع خمس طلقات صحيحة، أو رمي لـ50 ثانية كحد أقصى، وبلغت مسافة الإطلاق في الرماية بالليزر خمسة أمتار.

حضر فعاليات الافتتاح رئيسة اتحاد الخماسي الحديث الدكتورة هدى المطروشي، ورئيس مجلس إدارة نادي مليحة محمد سلطان الخاصوني، ورئيس لجنة الألعاب الفردية حمد الكتبي، وعدد من المسؤولين.