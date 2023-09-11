مدرب العين: أريد رؤية لاعبي الرديف في مباريات الفريق الأول

قال مدرب فريق العين، الهولندي ألفريد شرودر، إنه سعيد بالأداء الذي قدمه عدد من لاعبي الرديف مع الفريق الأول خلال ودية المحرق البحريني، مشدداً على أهمية المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي. وقال شرودر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «من الجيد أيضاً أننا منحنا معظم اللاعبين فرصة اللعب لمدة 45 دقيقة، وهناك من شارك لمدة 90 دقيقة. هذا الأمر الذي يعتبر جيداً بالنسبة للاعبين حتى يتمكنوا من المحافظة على المستوى المطلوب فنياً وبدنياً، خصوصاً أن الفريق مقبل على مباراة الإياب أمام البطائح في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وعن الاستعانة بعدد كبير من لاعبي أكاديمية الكرة خلال فترة التوقف الحالية في التدريبات وحتى في المباراة الودية أمام المحرق، قال شرودر: «لدينا العديد من اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع المنتخبات في الفترة الحالية، لذلك هي فرصة لأنني أريد رؤية لاعبي الرديف واللاعبين الشباب من الأكاديمية في مباريات الفريق الأول».

وأضاف: «أنا أعمل مع الفريق الأول لنادي العين، وكذلك أخطط أيضاً من أجل مستقبل النادي من خلال الاهتمام بمنتج الأكاديمية، وعندما أدخلنا لاعبي الصف الثاني للمشاركة في المباراة الودية كان ذلك تغييراً كبيراً بالنسبة لنا، ونحن سعداء بأدائهم».

وحول انضمام 11 لاعباً من قائمة فريقه للمنتخبات قال: «أمر طبيعي بالنسبة للأندية الكبيرة، والواقع يفرض عليها تزويد المنتخبات بالعديد من اللاعبين الدوليين لذلك لدينا الآن 11 لاعباً، ولذلك أيضاً اتخذت قرار إراحتهم الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب ضمن مسابقة الكأس، وسنجري بعض التغييرات البسيطة في الإياب». يذكر أن العين فاز على المحرق 3-1 بأقدام الأرجنتيني بلاسيوس والبرازيلي جوناتاس دي سانتوس.

وتعليقاً على وضع مهاجم الفريق التوغولي لابا كودجو، قال: «لن نخاطر باللاعب، وذلك لأنه لم يكن يشعر بأنه في وضع جيد قبل مباراة الذهاب في الكأس، وقمنا بتحليل الوضع حالياً وتأكدنا تماماً من أنه لا توجد أي مشكلات، وهو الآن يتعافى بصورة جيدة، رغم أنه لم يشارك مع منتخب بلاده، والآن يعمل على التعافي الكامل وسيكون بحال جيد في القريب العاجل».

وعلق شرودر على عقد قران المدافع سعيد جمعة، وقال: «أفرحني الأمر وتحدثت إليه قبل الحصة التدريبية، فالأمر كان مثيراً للاهتمام ومنحته راحة عن المشاركة في المباراة الودية، وبدا سعيداً للغاية، فهو سيبدأ حياة جديدة، وأتمنى له الاستقرار».

• مشاركة لابا كودجو مع العين في لقاء الكأس أمام البطائح غير واضحة، إذ لايزال في مرحلة التعافي من الإصابة.