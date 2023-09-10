«الرباط الصليبي» يبعد ماجد ناصر عن شباب الأهلي

تعرض حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر لإصابة قوية في الركبة ستبعده عن الفريق لفترة طويلة. وكشفت الفحوص الطبية أن إصابة ماجد ناصر، هي قطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن «الفرسان» حتى نهاية الموسم على أقل تقدير. وعلمت «الإمارات اليوم» أنه من المقرر سفر حارس المرمى البالغ من العمر 39 عاماً إلى خارج الدولة لإجراء عملية جراحية عاجلة خلال الأيام المقبلة عقب إنهاء إجراءات السفر.

يذكر أن الحارس الدولي المخضرم شارك أساسياً في أول مباراتين مع حامل اللقب أمام كل من عجمان وخورفكان، كما لعب مباراتي الفريق في دوري أبطال آسيا أمام الوحدات الأردني والنصر السعودي، وتعد إصابته ضربة قوية للفريق في الموسم الجديد.

وكانت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم قدمت عرضاً لنظيرتها في بني ياس، من أجل الحصول على خدمات الحارس فهد الظنحاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ ترغب إدارة نادي شباب الأهلي في إكمال الصفقة، ومن المتوقع أن تكثف اتصالاتها مع «السماوي» لتعويض غياب ماجد ناصر حتى نهاية الموسم.

من المقرر سفر ماجد ناصر إلى خارج الدولة لإجراء عملية جراحية عاجلة خلال الأيام المقبلة.