الظفرة يدشن موسم «الهواة» بنقطة أمام الجزيرة الحمراء

شهدت انطلاقة دوري الدرجة الأولى أمس تسجيل 10 أهداف وثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد، وذلك في أولى جولات الموسم الجديد لأندية الهواة 2023-2024.

وشهدت المباريات ارتفاعاً عالياً بالمستوى الفني، خصوصاً في مواجهة الظفرة الهابط من دوري أدنوك للمحترفين، والذي اكتفى بنتيجة التعادل بمواجهة مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف لمثله، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث تقدم الظفرة على الجزيرة الحمراء بتسجيل أول أهداف الموسم، والذي سجله الإنجليزي بينيك أفوب في الدقيقة 17، بينما تعادل الجزيرة الحمراء بواسطة لاعبه الأرجنتيني بريان إيزكيول في الدقيقة 84.

ونجح العربي في تحقيق انتصار مستحق وثمين عندما هزم الوافد الجديد «غلف يونايتد» بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب شباب الأهلي في منطقة العوير، وليحصل العربي على أول ثلاثة نقاط في البطولة بعد مباراة شهدت تبادلاً كبيراً في الهجمات من قبل الفريقين، حيث سجل للعربي البرازيلي إديلتون جونيور في الدقيقة 21، وحمد محمد في الدقيقة 26، وخالد الشيباني في الدقيقة 68.

وفي مباراة أخرى فاز الحمرية بملعبه على ضيفه فريق «غلف أف سي» بثلاثة أهداف لهدف واحد، وذلك في المباراة التي شهدت صياماً عن زيارة الشباك حتى الدقيقة 63، والتي شهدت تسجيل أول أهداف الحمرية عن طريق السوري الدولي مارديك ماريكيان، والذي أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76، قبل أن يسجل زميله محمد إبراهيم عيد الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، وسجل هدف «غلف أف سي»عبدالرحمن مبارك في الدقيقة 99. وخطف العروبة ثلاث نقاط ثمينة عندما هزم دبا الحصن بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب دبا الحصن، وليحصل العروبة على أول ثلاث نقاط في طريقه للمنافسة على العودة للعب في دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجل للعروبة هدفه الأول البرازيلي أيريك دانيال في الدقيقة 58، وسجل له المالي الحساني تامبورا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

4 مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى

تستكمل الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري أندية الهواة عند الساعة السادسة إلا ثلث مساء اليوم بإقامة أربع مباريات تجمع الفجيرة مع سيتي، ومصفوت مع يونايتد، والرمس مع الذيد، ومسافي مع التعاون.

وتبرز إلى الواجهة مباراتان مهمتان أهمهما المباراة التي ستجمع الفجيرة مع ضيفه سيتي، ويقودهما مدربان مواطنان هما مدرب الفجيرة محمد الحوسني، ومدرب سيتي محمد علي البلوشي.

وفي السياق نفسه تعد مواجهة الذيد والرمس من المباريات القوية والمهمة، إذ يقود الذيد جمال الحساني بينما يقود الرمس معتز عبدالله.

ويتطلع الحصان الأسود في المواسم الماضية فريق مسافي بقيادة مدربه المغربي إبراهيم بفود إلى تحقيق أول نتائجه الإيجابية والحفاظ على لقبه الأشهر، وهو يواجه التعاون بقيادة مدربه المواطن بدر طبيب. ويخوض الوافد الجديد يونايتد أف سي مباراته الأولى بمواجهة مصفوت وعينه على ثاني نتائجه الإيجابية هذا الموسم بعد أن حجز له مقعداً مبكراً في الدور التمهيدي للكأس.