طاقم تحكيم إماراتي في مونديال الناشئين

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكمين المساعدين الدوليين جاسم عبدالله، وسعيد المرزوقي، ضمن أطقم حكام مباريات بطولة كأس العالم للناشئين المقرر استضافتها في إندونيسيا خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة حكام البطولة 18 حكماً، و36 حكماً مساعداً، و18 حكماً للفيديو من الاتحادات القارية الخمسة، وتأتي عملية اختيار قضاة الملاعب بعد متابعات من لجنة الحكام في «الفيفا» لأداء الحكام في المسابقات القارية والمحلية.