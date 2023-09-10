18 خيلاً تتنافس على كأسي «زايد» و«فاطمة بنت مبارك» في إيطاليا

يشهد مضمار «كابانيللي» بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم، إقامة سباقي كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام السباقات تشجيعاً ودعماً من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

ويشارك في كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، لمسافة 2200 متر، البالغ جائزته 30 ألفاً و800 يورو، تسعة من نخبة الخيول.

ويتصدر الترشيحات المهر «ديامنتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، الفائز في آخر سباقين بكأس «الوثبة ستاليونز»، و«أبو دي جالورا» لماريا كاترينا بيسيدو، و«دوماس» لكرستيان ميتيني، والمهرة «داليا باي إنجيلا» لستيفانو ميتيني، والمهرة «ماكاميرا» للمالكة الألمانية مانويلا ديفارو.

ويجتذب سباق كأس سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 19 ألفاً و800 يور، تسعة أمهار ومهرات في سن ثلاث سنوات، تتنافس على اللقب بالمضمار العشبي، ويتصدرها المهر «إلينو ديتركسنتا» للفيرو ميرو.

وينافس على اللقب المهر «إليدور» لكلوديا دي كابريلا، والمهرة «إلترا» لباولو يودو، والمهرة «إلايد باي اناروسا» لباتستا ميلوني.