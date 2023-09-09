أول فوز لفريق الإمارات للدراجات في سباق «فوليتا إسبانيا»

حقق سيباستيان مولانو أول فوز لفريق الإمارات في سباق فوليتا إسبانيا الحالي، بانطلاقة قوية في المرحلة الـ12 على المسار الممتد من لفيجا إلى سرقسطة بطول 150.6 كيلومتراً. وتمكن الثنائي القوي مولانو وروي أوليفيرا، من توقيت انطلاقتهما بنجاح، واستفادا من جهود فريق ألبيسين - ديسيونينك قبل أن يصل أوليفيرا إلى المقدمة في اللحظة المثالية عند الكيلومتر 400، وتمكن من فتح المسار لمولانو لكي يتفوق على أقرب منافسه، كادين جروفز (ألبيسين - ديكونينك).

وحقق الدراج الكولومبي البالغ من العمر 28 عاماً فوزاً مريحاً في النهاية، مسجلاً بذلك الفوز الـ48 في الموسم الحالي حتى الآن لفريق الإمارات. وقال مولانو في تصريحات صحافية: «سعيد للغاية بهذا الفوز، فقد عمل الفريق بشكلٍ رائع، وأهدي هذا الفوز له ولعائلتي، ويعد هذا فوزي الثاني حتى الآن، فبعد حادث السقوط الذي تعرضت له في الربيع، كان من الصعب العودة إلى التنافس، لكنني عملت بجد، والآن تمكنت من تحقيق انتصار كبير مرة أخرى، لذا أنا سعيد للغاية». يذكر أن مارك سولير مازال في المركز الثاني في التصنيف العام قبل المرحلة الحاسمة على جبل كول دو تورماليت.

نتائج المرحلة 12

1- سيباستيان مولانو (فريق الإمارات).

2- كادين جروفز (فريق ألبيسين - ديكونينك).

3- بوي فان بوبيل (فريق إنترمارش - وانتي).

التصنيف العام بعد المرحلة الـ 12

1- سيب كوس (فريق جامبو فيزما).

2- مارك سولير (فريق الإمارات).

3- ريمكو إيفينبول (فريق سودال كويكستيب).