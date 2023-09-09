فوز كلباء وتعادل خورفكان ودبا الحصن في كأس الصالات

فاز اتحاد كلباء على مضيفه البطائح 4-2، أول من من أمس، ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وهي ثاني خسارة لفريق البطائح بعد هزيمته من الحمرية 2-1 في الجولة الأولى.

وسجل أهداف كلباء فهد موسى (هاتريك)، وعبدالرحمن الهياس، وللبطائح عبدالله الفلاسي (هدفان).

وفي قمة المجموعة الأولى، تعادل خورفكان مع ضيفه دبا الحصن من دون أهداف.

ولم يفقد أي من خورفكان والبطائح حظوظهما بالتأهل إذ بموجب لوائح البطولة سيلتقي صاحبا المركز الثالث في كلا المجموعتين مع صاحبي المركز الثاني وصولاً إلى المربع الذهبي.

بدوره، قال مدرب فريق البطائح عدنان الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «النتائج لا تعكس الأداء الجيد الذي يقدمه لاعبو الفريق لكن الأمل موجود، ولم نكن محظوظين في أول مباراتين على الرغم من أننا كنا الطرف الأفضل، والأكثر استحواذاً وتسديداً على المرمى في مباراتي الحمرية واتحاد كلباء لولا أننا لم نوفق في استثمار الفرص».