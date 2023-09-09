الوصل في مواجهة جماهيرية مع فريق هندي والتذاكر تصل إلى 3000 درهم

يخوض الوصل مواجهة جماهيرية مع ضيفه فريق كيرلا بلاسترز الهندي، في الساعة السابعة من مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل، ضمن تحضيرات «الإمبراطور» خلال فترة التوقف الحالية، للمواجهات المقبلة.

واستعد الفريق الضيف بشكل لافت لمواجهة «الفهود»، إذ كشف النادي أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 و50 درهماً للدرجة العادية، و100 درهم للدرجة الأولى، و500 درهم للدرجة الممتازة، و3000 درهم لمنطقة كبار الشخصيات، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة إقبالاً كبيراً من الجالية الهندية في الدولة.

وكان لاعبو الوصل قد عادوا إلى التدريبات، بعد حصولهم على راحة لـ5 أيام، بعد الفوز الكبير على حتا بسبعة أهداف نظيفة، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتأتي مواجهة كيرلا بالنسبة إلى «الأصفر» ضمن تحضيراته لخوض أول مباراة عقب فترة التوقف بمواجهة مضيفه حتا في 15 سبتمبر الجاري، ضمن إياب الدور الأول من كأس المحترفين.

وتوفر المباراة فرصة جيدة للحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، عقب الانطلاقة القوية للموسم، والنجاح في الفوز بأول ثلاث مباريات على التوالي، في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب منح لاعبين آخرين فرصة المشاركة، لوجود 5 لاعبين في قائمة معسكر المنتخب الوطني.

ومنح ميلوش لاعبيه إجازة 5 أيام، بعد نهاية لقاء حتا، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل العودة إلى استئناف التحضيرات لاستكمال الموسم، حيث تنتظر الفريق مباريات مهمة، وبعد لقاء حتا في إياب الدور الأول 22 سبتمبر الجاري، يخوض عدداً من اللقاءات في الدوري أمام بني ياس وخورفكان وعجمان وحتا والعين على التوالي، قبل التوقف مرة أخرى لأيام «لفيفا».

في المقابل، تعد مباراة الوصل بالنسبة إلى كيرلا بلاسترز ضمن 3 تجارب ودية سيخوضها الفريق في الدولة، إذ سيلعب مع الشارقة 12 سبتمبر، وشباب الأهلي 15 من الشهر نفسه.