رسمياً.. نجم الهلال موسى ماريغا "شرقاوي" (فيديو)

المصدر:
  • منصور السندي - الشارقة
التاريخ:

أعلن نادي الشارقة رسمياً ضم مهاجم نادي الهلال السعودي السابق المالي موسى ماريغا إلى صفوفه لدعم الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.
وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "نرحب بانضمام المهاجم المالي موسى ماريغا إلى صفوف فريقنا".


وبعد ماريغا "32عاما" مكسبا كبيرا للفريق الشرقاوي الذي يسعى بقوة للعودة إلى منصة التتويج بلقب بدوري المحترفين بعدما فاز به اخر مرة في 2019.

 

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