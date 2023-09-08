رسمياً.. نجم الهلال موسى ماريغا "شرقاوي" (فيديو)
أعلن نادي الشارقة رسمياً ضم مهاجم نادي الهلال السعودي السابق المالي موسى ماريغا إلى صفوفه لدعم الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.
وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "نرحب بانضمام المهاجم المالي موسى ماريغا إلى صفوف فريقنا".
مـ👑ـلكٌ جديـد ينضـم لقلعـة الملـوك 👋🏼— نادي الشارقة لكرة القدم (@SharjahFC) September 8, 2023
🚨 | نرحب بانضمام المهاجم المالي " Moussa Marega " إلى صفوف فريقنا #نادي_الشارقة pic.twitter.com/a3aEGGmlVS
وبعد ماريغا "32عاما" مكسبا كبيرا للفريق الشرقاوي الذي يسعى بقوة للعودة إلى منصة التتويج بلقب بدوري المحترفين بعدما فاز به اخر مرة في 2019.
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