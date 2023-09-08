العين يلاقي المحرق البحريني ودياً استعداداً لضغوط مباريات سبتمبر

يؤدي فريق العين في الساعة 7:00 مساء اليوم، تجربة ودية أمام ضيفه المحرق البحريني على استاد هزاع بن زايد، في إطار الاستعدادات للمواجهات الصعبة التي تنتظره خلال سبتمبر الجاري في ثلاث جبهات محلية وخارجية، إذ ستمنح الودية مدرب الفريق الهولندي الفريد شرودر، فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين البدلاء بالتحديد.

ودأب «الزعيم» على الاستفادة من فترات التوقف الدولي في خوض مباريات ودية، وهو ما ظل يجني ثماره، خصوصاً في تجهيز اللاعبين البدلاء، وسيخوض مواجهة اليوم في غياب 11 لاعباً نظراً لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية، إلى جانب التحاق الثنائي بارك يونغ بمنتخب بلاده كوريا الجنوبية، وأليخاندرو روميرو (كاكو) بمنتخب باراغواي، فيما منح مدرب توغو المهاجم لابا كودجو راحة على الرغم من استدعائه.

وتنتظر الفريق مواجهات مهمة خلال الشهر التالي بداية من لقاء البطائح الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي المباراة الأسهل مقارنة ببقية اللقاءات، إذ يدخلها بأريحية كبيرة بعد فوزه ذهاباً بخماسية نظيفة.

لكن «البنفسجي» سيصطدم عقب ملاقاة البطائح، بمواجهة من العيار الثقيل حينما يدشن مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا التي يعود للمشاركة فيها بعد سنوات من الغياب، وذلك بلقاء باختاكور الأوزبكي في 19 الجاري في الملعب المركزي بالعاصمة طشقند، ضمن الجولة الأولى من مرحلة دوري المجموعات.

وسيتوجب على فريق العين العودة إلى الديار عقب المباراة الآسيوية مباشرة لكسب الوقت وبدء الاستعداد لمواجهة عجمان في 23 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، على أن يختتم مواجهات الشهر الصعبة بالخروج لمواجهة فريق الشارقة في 28.

على جانب آخر، شارك لاعبو الفريق الأول والرديف والجهازان الفني والإداري في ورشة تحكيم انعقدت بقاعة كبار الشخصيات الملحقة باستاد خليفة بن زايد، وهي الورشة التي تناولت قوانين اللعبة، اتساقاً مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأدار الورشة مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، المحاضر الإنجليزي، لي روبيرت، بحضور مسؤول مقيّمي الحكام أحمد يعقوب. وقد تضمن العرض التقديمي شرحاً وافياً للوائح والحالات الدقيقة مصحوبة بأمثلة من كل الدوريات عبر لقطات فيديو على شاشة العرض قبل أن يفتح باب النقاش الذي حظي بالتفاعل المطلوب من لاعبي الفريق الأول والرديف.