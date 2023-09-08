البرازيلي ناسيمنتو مرشح للانضمام إلى الجزيرة

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن المدافع البرازيلي ماتيوس ناسيمنتو، مرشح للانضمام إلى الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «بولا في أي بي» أن فلومينينسي قرر الاستغناء عن المدافع البرازيلي ناسيمنتو، والسماح له بالتفاوض مع نادي الجزيرة للانضمام إلى صفوفه خلال الموسم الجاري.

وأشارت إلى أنه رغم رحيل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مجاناً عن فلومينينسي، ولكن سيحصل النادي البرازيلي على نسبة من إعادة بيع ناسيمنتو مستقبلاً في حال انتقل من الجزيرة إلى فريق آخر.

يُذكر أن الجزيرة يضم في صفوفه أربعة لاعبين أجانب هم المدافع البرازيلي فرناندو والهولندي كريم رقيق والجناح الفرنسي نيسكينز كيبانو وصانع الألعاب الإسباني أليخاندرو بوزيلو.