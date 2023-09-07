«الأولمبي» يدشن تصفيات كأس آسيا بنقطة

اكتفى المنتخب الأولمبي لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام نظيره المنتخب الصيني، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد داليان سويوان، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة، في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر 2024. وتستضيف الصين تصفيات المجموعة السابعة حتى 12 الجاري. وتقلصت منتخبات المجموعة إلى ثلاثة فقط هي: الإمارات والصين والهند، بعد انسحاب منتخب المالديف، إذ سيواجه الأولمبي نظيره الهندي 12 الجاري، فيما يلتقي المنتخب الصيني مع الهند بعد غدٍ.

ورغم التعادل، فإن المنتخب كان الأفضل والأكثر نشاطاً في الملعب في شوطي المباراة، في حين أن المنتخب الصيني اعتمد في معظم الفترات على الكرات المرتدة. وشهدت المباراة تبديلاً اضطرارياً للمنتخب بخروج حارس المرمى راكان وليد من الملعب مصاباً في الشوط الأول، بعدما أنقذ مرماه من أكثر من فرصة للمنتخب الصيني، واستبسل في الدفاع عن شباكه ليحل محله الحارس حمد المقبالي.

وجاءت أبرز محاولات المنتخب في الشوط الأول، من خلال سلطان عادل وحارب عبدالله، لكن لاعبي المنتخب افتقدوا التركيز في اللمسة الأخيرة. وأهدر حارب عبدالله فرصة هدف محقق وهو في مواجهة حارس المرمى الصيني (40). ودخل المنتخب الشوط الثاني بقوة، وبصفوف منظمة، وضغط بشدة على دفاع الصين،

لكن هجمات المنتخب لم تجد طريقها إلى المرمى. وأجرى مدرب الأولمبي، الإسباني دينيس سيلفا، تغييرات في الشوط الثاني في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي، لكنها لم تسفر عن شيء.

وهدد هجوم المنتخب الصيني مرمى «الأبيض» بأكثر من محاولة خطرة، خصوصاً في الدقائق الأخيرة. ووضع المنتخبان نقطة في رصيد كل منهما، بانتظار مباراتيهما أمام الهند.

• منتخبات المجموعة السابعة تقلصت إلى 3 فقط، بعد انسحاب المالديف، إذ تضم الإمارات والصين والهند.