176 لاعباً ولاعبة يشاركون في بطولة الملاكمة بأبوظبي

تنطلق غداً بطولة الإمارات للملاكمة، بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للملاكمة في فندق «دوست ثاني» أبوظبي، وذلك برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد «البطولة المفتوحة»، التي تستمر ثلاثة أيام، وجود العديد من اللاعبين واللاعبات من البحرين، وسلطنة عُمان، والعراق، وقطر والسعودية، ضمن برامج الاتحاد لتطوير قدرات الرياضيين، والارتقاء بمهاراتهم، في أول بطولة رياضية يتم تنظيمها بعد فترة التوقف السابقة.

ويترأس عمر الجابري، رئاسة لجنة التحكيم، فيما يتولى سلطان الحرمي، مهمة مدير البطولة، ويشارك في إدارة المنافسات مجموعة من الحكام الدوليين.