افتتاح ملعب جديد في دبي مخصص للتدريبات والأكاديميات

شهدت منطقة الجداف في دبي افتتاح ملعب كرة قدم متطور، موجه بشكل خاص لاستضافة التدريبات، وتجمعات الأندية والمنتخبات والأكاديميات. ويأتي الملعب ضمن مجمع رياضي يضم ستة ملاعب تنس و10 ملاعب بادل. وقال هيثم عمر، مدير عام المجمع في تصريح صحافي: تم إنشاء هذا المشروع الضخم ليكون وجهة رياضية للاعبي كرة القدم، حيث تم تصميمه خصيصاً للتدريبات والأكاديميات، بأبعاد مثالية وغرف تبديل الملابس لتلبي احتياجات كل من الفرق المحترفة والرياضيين الهواة. ويضم مجمع الجداف ثلاثة فنادق فاخرة، مجهزة بجميع وسائل الراحة المتطورة.

وأضاف هيثم عمر: «نحن الآن بصدد التفاوض مع منتخب الإمارات لكرة القدم لاستضافتهم في الملعب الجديد، بالإضافة إلى الأندية المرموقة الأخرى من المنطقة وأوروبا.