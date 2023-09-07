البطائح يواجه كلباء وخورفكان مع دبا الحصن في كأس الاتحاد للصالات

تنطلق في السابعة مساء اليوم، منافسات الجولة الثانية من كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بإقامة مباراتين يلعب فيها خورفكان مع دبا الحصن في صالة خورفكان، بينما سيلتقي البطائح في صالته مع اتحاد كلباء.

وكانت نتائج الجولة الأولى أسفرت عن فوز فريق الحمرية في ملعبه على البطائح بهدفين مقابل هدف، بينما فاز مليحة على خورفكان بثلاثة أهداف لهدف.

بدوره قال مشرف الألعاب الجماعية في نادي الحمرية، راشد الشامسي: «نحن فريق منافس على مختلف البطولات، ولكن على الورق حتى الآن، إذ ما يزال الموسم طويلاً، خصوصاً أن الفرق المتبقية تتمتع بالاستقرار، بينما تم تحديث فريق الحمرية للصالات بمزيج من لاعبي الخبرة والشباب، ولسنا مستعجلين على تحقيق النتائج».