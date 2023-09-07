العين تستضيف بطولة آسيا للشطرنج للفئات العمرية في ديسمبر

تستضيف مدينة العين، في ديسمبر المقبل، بطولة آسيا للشطرنج للفئات العمرية من (الناشئين والأشبال والشباب) في ختام أجندة الاتحاد الآسيوي للعبة لعام 2023.

وكانت الإمارات استضافت الأسبوع الماضي بطولة آسيا للشطرنج الفردي للهواة، للمرة الأولى في تاريخها، منذ انطلاقها عام 2010.

وأكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، هشام الطاهر، في تصريح صحافي، أن الاتحاد القاري يهدف من خلال تنويع بطولاته وإقامة بطولات للهواة وفصلها عن فئات المحترفين، إلى منح اللاعبين الهواة من الفئات التصنيفية تحت 2000 و1700 نقطة، فرصاً إضافية للاحتكاك وزيادة تصنيفهم بعيداً عن المواجهات المباشرة مع المحترفين. وأشار إلى أن فوز الإمارات بثلاث ميداليات في بطولة آسيا للهواة، عبر روضة السركال (ذهبية)، ووافية درويش المعمري (فضية)، ومريم عيسى (برونزية)، يعكس الاهتمام الكبير والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى اللعبة في الإمارات.