«الأولمبي» يكتفي بالتعادل أمام الصين في تصفيات كأس آسيا

اكتفى المنتخب الأولمبي لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام نظيره المنتخب الصيني خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم على استاد داليان سويوان ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر 2024. وتستضيف الصين تصفيات المجموعة السابعة حتى 12 الجاري. وتقلصت منتخبات المجموعة إلى ثلاثة فقط هي الإمارات والصين والهند، بعد انسحاب منتخب المالديف، إذ سيواجه الأولمبي نظيره الهندي 11 الجاري، فيما يلتقي المنتخب الصيني مع الهند السبت المقبل.

ورغم التعادل الا أن المنتخب كان الأفضل والأكثر نشاطا في الملعب في شوطي المباراة، في حين أن المنتخب الصيني اعتمد في اغلب الفترات على الكرات المرتدة. وشهدت المباراة تبديلا اضطراريا للمنتخب بخروج حارس المرمى راكان وليد من الملعب مصابا في الشوط الأول، بعدما أنقذ مرماه من أكثر من فرصة للمنتخب الصيني واستبسل في الدفاع عن شباكه ليحل محله الحارس حمد المقبالي.