«الأولمبي» يواجه الصين في انطلاق تصفيات كأس آسيا

يستهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم الساعة 15:35 مساء اليوم، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر 2024، بمواجهة الصين.

وتقام تصفيات المجموعة السابعة في ضيافة الصين، وتضم أيضاً منتخبي الهند والمالديف، ويحتضنها استاد داليان سيو يوان في مدينة داليان الصينية من السادس إلى 12 الجاري. ويخوض «الأولمبي» المباراة برغبة كبيرة في تدشين انطلاقة قوية في التصفيات، من أجل جعل مهمته أسهل لاحقاً في ضمان مقعد في النهائيات.

وأقام المنتخب معسكر إعداد خارجياً في الصين قبل انطلاق التصفيات، تحت قيادة مدربه الإسباني دينس سيلفا. ويسعى المنتخب الأولمبي خلال هذه التصفيات، إلى الظهور بصورة مختلفة عن تلك التي ظهر بها في الفترة الماضية وحصد من خلالها نتائج سلبية، كان آخرها مشاركته في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق في يونيو الماضي، وودع خلالها البطولة دون أن يحصد أي نقطة، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والأردن، إذ خسر في مباراتيه أمام الأردن والعراق.

وتضم صفوف المنتخب مجموعة من العناصر المميزة من اللاعبين الذين يأملون الظهور المشرّف وحصد بطاقة التأهل لنهائيات البطولة القارية. وتضم صفوف المنتخب 26 لاعباً هم: أحمد فوزي، وأحمد محمود، ونواف الحارثي، وراكان وليد، وزايد الزعابي (الجزيرة) وعيسى خلفان، ومحمد عباس (العين) وخالد توحيد، وحمد فهد (الشارقة) ووليد راشد، وياسر حسن، وسلطان عادل (اتحاد كلباء) ومايد الطنيجي، وعبدالله عباس، ومحمد عبدالرحمن، وعلي عبدالعزيز (النصر) وسلطان البدواوي، وحارب عبدالله سهيل (شباب الأهلي) وعبدالله عبدالعزيز (عجمان) وعبدالله الحمادي (الظفرة) وحمد المقبالي (الفجيرة) وإسماعيل الزعابي (البطائح)، وفهد بدر (الإمارات) وعبدالعزيز البلوشي (الوحدة) وحمدان عبدالرحمن (حتا) وخميس المنصوري (بني ياس).

• المنتخب يلعب ضمن المجموعة السابعة التي تقام في ضيافة الصين وتضم أيضاً الهند والمالديف.