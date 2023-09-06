«مربط دبي» يحصد الذهب في بطولة بيرغامو لجمال الخيل العربي              

حقق مربط دبي للخيول العربية إنجازات كبيرة خلال مشاركته في بطولة بيرغامو لجمال الخيل العربي بإيطاليا بشقيها: التنافسي في نسختها الدولية، والإنتاجي في نسختها الخاصة بالمربين. وشهدت البطولة التي اختتمت أول من أمس حضورا متميزاً للعديد من المرابط والملاك الدوليين الكبار. وتمكن مربط دبي من إحراز ذهبية عن طريق المهرة «دي شيخة»، ثم ذهبية من خلال المهر «دي وناس»، ثم عزز تميزه بنيله ذهبية للفحل «دي كحيل».

وقال المشرف العام مدير عام مربط دبي، المهندس محمد التوحيدي، في تصريح صحافي: «بطولة برغامو تعد محطة تنافسية كبرى يحرص المربط على حضورها باعتبارها محطة تنافسية بمستوى عالمي محترم. وعلينا أن نكون في كل المواعيد بكل مستوياتها شرط أن تكون عالية الأداء والمشاركة».