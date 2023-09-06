«عمومية اتحاد الكرة» تعتمد تعديلات عدد من مواد النظام الأساسي

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، تعديلات عدد من مواد النظام الأساسي للاتحاد خلال اجتماعها غير العادي رقم 3 لسنة 2023 الذي عُقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وممثلي الجمعية العمومية، ومحمد هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وأكد الجنيبي أن مراجعة اللوائح الموجودة في النظام الأساسي وتعديلها، أمر يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، مؤكداً ثقته بأعضاء الجمعية العمومية لدعم جميع القرارات التي تدفع بعجلة الكرة الإماراتية إلى الأمام. وتمت خلال الاجتماع أيضاً المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 4.