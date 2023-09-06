عبدالعزيز منقوش: التعاون عينه على مكان بين الـ 6 الأوائل في «الدرجة الأولى»

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عبدالعزيز منقوش، إن «النادي عينه على مكان بين الستة الأوائل في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى». وأكد منقوش لـ«الإمارات اليوم» أنهم يدركون في التعاون أن «المهمة ليست سهلة ولكن الاستعدادات لتحقيق هذا الطموح كانت جيدة»، متمنياً أن تكون المخرجات الفنية والنتائج وفقاً لما تم التخطيط له.

وقال إن النادي يسهر على تنفيذ خطة لاستكشاف عدد من اللاعبين المواطنين الموهوبين وتطوير مستواهم.

بدوره، قال مدرب التعاون بدر طبيب لـ«الإمارات اليوم»: «ينتظرنا موسم استثنائي نتطلع من خلاله إلى تحقيق أفضل النتائج». وتابع: «أنهينا الموسم الماضي في المركز التاسع، وطموحنا في الموسم الحالي مركز أفضل».