تصريحات

تساءل مراقبون عن سبب ابتعاد مسؤول بارز في أحد أندية المحترفين، عن الظهور في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وعزوفه عن التصريحات الإعلامية بعدما عُرف عنه في السابق ظهوره المتكرر.

وجهات نظر

يحاول مسؤولو شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين، تقريب وجهات النظر بين المدرب الأجنبي وعدد من نجوم الفريق، خصوصاً من الأجانب الذين اعترضوا على طريقة اللعب وإلزامهم الدائم بأدوار دفاعية.

تغييرات

يتردد بين مقربين من أحد الأندية أن لاعباً كبيراً في الفريق الأول لكرة القدم، يقف وراء عملية التغييرات التي طرأت على صعيد الفريق الأول لكرة القدم، وأنه هو من رشح المدرب الجديد للقدوم لدوري أدنوك للمحترفين.