«إليدور» و«إتركسينتا» يتألقان في إيطاليا

توج المهر «إليدور»، والجواد «ديامنتيد إتركسينتا»، بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، بمضمار كابريللي ليفورنو الإيطالي.

ونال «إليدور» للمالك والمدرب ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، لقب كأس الوثبة ستاليونز الأول، لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 5500 يورو، متفوقاً على «إيفاندربونورفا»، فيما جاء ثالثاً «إلدا».

وتفوق «ديامانتيد إتركسينتا»، لميرو الفيرو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة آر إس سايو، في كأس الوثبة الثاني، لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 5500 يورو، وجاء ثانيا «دوماس»، وثالثا «داليا باي أونجليا».