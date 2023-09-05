«جبلة» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

ظفر الجواد «جبلة» بلقب المحطة الألمانية العاشرة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن النسخة الـ30 التي شهدها مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن، أول من أمس، بحضور 13 ألف متفرج.

شهد السباق تنافساً محتدماً بين الخيول المشاركة في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتمكن الجواد «جبلة» البالغ من العمر 7 سنوات، ملك وذنان ريسينغ، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وتحت قيادة الفارس سفيان سعدي، من تقديم أداء مبهر قاده للفوز باللقب، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 01:53.36 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية «اليكيو» للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير، وبقيادة الفارس ثورهامر هانسن، فيما حل ثالثاً «فريدي بي» للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، وبقيادة الفارس إدواردو بيدروزا.

من جانبه، قال مشرف عام سلسلة سباقات الكأس فيصل الرحماني: «سعداء بالنجاحات المبهرة التي سجلها سباق المحطة العاشرة في ألمانيا التي شهدت إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى حاجز الـ13 ألف متفرج، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية».