منتخب الدراجات يشارك في «طواف صلالة»
يستعد منتخب الدراجات للمشاركة في طواف صلالة 2023 بسلطنة عمان، حيث يسعى للحفاظ على لقبه. ويقام الطواف من 8 إلى 13 الجاري، وهو مدرج في روزنامة الاتحاد الدولي، وهي المحطة الأخيرة للإعداد قبل السفر إلى دورة الألعاب الآسيوية. ويشارك المنتخب ببعثة تضم يوسف ميرزا مديراً فنياً، إضافة إلى الدراجين: أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي وعبدالرحمن البلوشي.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «استعد المنتخب جيداً لطواف صلالة ضمن خطة الإعداد للألعاب الآسيوية، وذلك بعد مشاركات ناجحة العام الجاري في بطولات آسيوية والتواجد في بطولة العالم».
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