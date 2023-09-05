«طيران الإمارات» تجدد الشراكة مع فريق نيوزيلندا لليخوت الشراعية

أعلنت «طيران الإمارات» تجديد شراكتها طويلة الأمد مع فريق «طيران الإمارات نيوزيلندا» لليخوت الشراعية، بطل كأس أميركا، الذي سيشارك في الدورة الـ37 للبطولة، وجميع السباقات التمهيدية.

وحققت الشراكة المستمرة منذ 19 عاماً نجاحاً كبيراً لكلا الطرفين، بما في ذلك الانتصارات التي لا تُنسى في كأس أميركا الـ35، بالإضافة إلى الدفاع عن اللقب أمام جمهور أوكلاند المحلي في كأس أميركا الـ36.

وستواصل «طيران الإمارات»، كونها الراعي الرئيس لفريق «طيران الإمارات نيوزيلندا»، التمتع بحق الاسم، بالإضافة إلى كونها الناقل الرسمي للفريق.

وكانت «طيران الإمارات» قد ارتبطت مع الفريق راعياً رسمياً في عام 2004، عندما بدأ سعيه لإعادة كأس أميركا إلى نيوزيلندا. وظلت الناقلة داعماً قوياً للفريق خلال تحديين متتاليين في عام 2007 في فلنسيا و2013 في سان فرانسيسكو قبل أن يرفع فريق «طيران الإمارات نيوزيلندا» بفخر «كأس Auld» مرة أخرى في برمودا في عام 2017.

وسجّل فريق «طيران الإمارات نيوزيلندا» في دفاعه عن اللقب في النسخة الـ36 من كأس أميركا في أوكلاند 2021 فوزاً مثيراً على أرضه. وترعى «طيران الإمارات» مشاركة الفريق في النسخة الـ37 من كأس أميركا، التي ستقام هذه المرة في برشلونة بإسبانيا عام 2024.

ويجسد تجديد الرعاية التزام «طيران الإمارات» المستمر تجاه رياضة الإبحار في نيوزيلندا، كما يعكس العلاقة الوثيقة التي بنتها الناقلة مع نيوزيلندا، إذ احتفلت مؤخراً بمرور 20 عاماً على إطلاق عملياتها في تلك الدولة.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً رحلات يومية بطائرات A380 من دون توقف إلى أوكلاند، وإلى كرايستشيرش عبر سيدني، ما يوفر للعملاء فرصة وحيدة للسفر عبر بحر تسمانيا على متن الطائرة العملاقة ذات الطابقين.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات والتسويق والعلامة التجارية بطرس بطرس: «انطلقنا منذ عام 2004، في رحلة ناجحة مع فريق (طيران الإمارات نيوزيلندا)، ويسعدنا أن نعلن استمرار دعمنا للفريق في دفاعه عن لقبه في النسخة الـ37 من كأس أميركا».

وأضاف: «نتشارك مع فريق (طيران الإمارات نيوزيلندا) في سعينا الطموح للابتكار والتطوير الذاتي، وقد واجهت علاقتنا تحديات وحققت نتائج مبهرة، لذا كان تمديدها أمراً طبيعياً. ونأمل أيضاً، مع اقترابنا من كأس أميركا، أن تسهم المواهب الرائعة وتكنولوجيا الإبحار الرائدة والمنافسات التاريخية بين الفرق المختلفة، في تعزيز جاذبية وجماهيرية هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم».

وتشمل رعاية «طيران الإمارات» فريق «طيران الإمارات نيوزيلندا» بروز العلامة التجارية للناقلة على الشراع الرئيس لكل يخت تابع للفريق، وقوارب المطاردة الدفاعية، وقواعد الفريق في أوكلاند وبرشلونة، بالإضافة إلى الزي الرسمي للطاقم. كما تظهر العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» أيضاً على هياكل اليخوت، حيث بدأ هذا التقليد منذ عام 2021. كما يتوافر لـ«طيران الإمارات» فرص ترويجية عبر مختلف قنوات الفريق الرقمية والإعلامية.