من هو الطيار الهندي «البطل» الذي برز اسمه في حادث رحلة «فلاي دبي»؟

برز اسم الكابتن الهندي سميت ماتشهار على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، بعد الحادث الذي تعرضت له رحلة «فلاي دبي» FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، في 30 سبتمبر، وانتهى بتحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، قد أكد أن الرحلة تعرضت لـ«حادث يتعلق بالسلامة في قمرة القيادة»، مشيراً إلى أن جميع من كانوا على متنها، وعددهم 172 من الركاب وأفراد الطاقم، بخير.

وأشاد الغيث بالكابتن وبالطيارين الذين أسهموا في تأمين الطائرة والهبوط بها بسلام، إلى جانب أفراد طاقم الضيافة والركاب الذين قدموا المساعدة خلال الموقف، مؤكداً أن الكابتن عاد إلى دولة الإمارات بعد حصوله على التقييم الطبي اللازم.

من هو سميت ماتشهار؟

ينحدر الكابتن سميت ماتشهار من مدينة مومباي الهندية، ويملك مسيرة طويلة في الطيران التجاري تمتد لنحو 17 عاماً، بحسب ما ذكره خلال اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ولم يكن الطيران في الأصل حلم طفولته، إذ سبق أن تحدث ماتشهار عن استعداده في شبابه للانضمام إلى أعمال عائلته، قبل أن تقوده مشاركته في ندوة متخصصة إلى الاهتمام بعالم الطيران وتغيير مساره المهني.

وفي عام 2008، انتقل إلى نيوزيلندا لدراسة الطيران في كلية «مينلاند إير» لعلوم الطيران، قبل أن يبدأ مسيرته في الطيران التجاري مع شركة «سبايس جيت» الهندية عام 2011.

وخلال أكثر من 11 عاماً في الشركة، تدرج ماتشهار في المناصب حتى أصبح قائداً أول، ثم مدرباً للطيارين، وهي مهمة تشمل تدريب الطيارين وتقييم أدائهم خلال العمليات الجوية.

وفي يونيو 2022، انتقل إلى دبي وانضم إلى «فلاي دبي» قائداً للطائرة بخبرة سابقة واسعة.

نحو 10 آلاف ساعة في الجو

وتشير البيانات المنشورة في الملف المهني لماتشهار إلى امتلاكه نحو 9750 ساعة طيران على طائرات «بوينغ 737-800» و«بوينغ 737 ماكس 8 و9»، فيما تجاوزت خبرته السابقة بصفته قائداً للطائرة 6400 ساعة.

وعُرف ماتشهار، بحسب شهادات زملاء ومدربين سابقين، بالهدوء والانضباط المهني، وهي صفات يوليها قطاع الطيران أهمية كبيرة في التعامل مع المواقف غير الاعتيادية.

وكان الرئيس التنفيذي لكلية «مينلاند إير»، فيليب كين، الذي عرف ماتشهار خلال فترة تدريبه في نيوزيلندا، قد وصفه بأنه شخص يتسم بالهدوء ورباطة الجأش والمهنية.

السلامة قبل الموعد

وتكشف مقابلة سابقة أجراها ماتشهار عن جانب من فلسفته المهنية في قيادة الطائرات، إذ تحدث عن تحوله الكامل إلى «وضع العمل» بمجرد ارتداء زي الطيار، وعن أهمية الالتزام والانضباط خلال الرحلات.

كما روى أنه واجه خلال مسيرته مواقف غير اعتيادية، من بينها حالة مخاض مبكر لإحدى الراكبات على متن إحدى الرحلات، تعامل معها الطاقم حتى تمت الولادة بسلام.

وكان ماتشهار يؤكد في حديثه أن وصول الركاب بأمان يتقدم على الالتزام الدقيق بمواعيد الرحلات، قائلاً، في معرض حديثه عن التأخير والمواقف التشغيلية، إن الأولوية بالنسبة إليه هي أن يغادر الجميع الطائرة بسلام.

إشادة هندية

وحظي ماتشهار بإشادة واسعة في الهند عقب الحادث، حيث أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجمعة، اتصالاً مرئياً معه للاطمئنان إلى حالته الصحية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي إن مودي أشاد بشجاعة الطيار ورباطة جأشه وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة خلال لحظات قصيرة، كما تمنى له الشفاء والعودة إلى كامل لياقته.

أما «فلاي دبي»، فأكدت أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها، وأنها تواصل تقديم الدعم للمتأثرين بالحادث.