«فلاي دبي» تطور البرنامج التدريبي الأساسي للطيارين

أعلنت شركة «فلاي دبي» شراكة استراتيجية مع شركة «إغناتيا للطيران» وأكاديمية «سكاي بورن للطيران»، لتعزيز قدرات طياريها التدريبية وتطوير برنامجها التدريبي الأساسي للطيارين.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأن الشراكة الجديدة ستوفر التدريب العملي على الطيران للدفعة الأولى من البرنامج، ما يوفر للمرشحين مساراً منظماً للتأهل للحصول على رخصة طيار متعدد الطاقم (MPL) والاندماج في عمليات «فلاي دبي» كمساعدي طيار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «يتيح لنا العمل مع مزودي التدريب مثل (إغناتيا) و(سكاي بورن) تعزيز برنامجنا التدريبي الأساسي للطيارين، ويضمن تزويد المتدربين لدينا بالمهارات اللازمة للتقدم بثقة في عملياتنا الجوية».

بدوره، أكد نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في «فلاي دبي»، الكابتن أحمد بن حزيم: «صُمم برنامجنا التدريبي للطيارين المبتدئين لاستقطاب أفضل الكفاءات إلى (فلاي دبي)، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتدريب الطيران».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إغناتيا للطيران»، جورج زوغرافاكيس: «تمثل شراكتنا مع (فلاي دبي) خطوة حيوية بالنسبة لنا، حيث إننا نستثمر معاً في الجيل القادم من الطيارين الذين سيحافظون على أعلى معايير السلامة والمهارة والأداء التي يتطلبها قطاع الطيران الحديث». وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ«سكاي بورن»، لي وودوارد، إن «اختيار (فلاي دبي) لنا دليل على معاييرنا في مجال الطيران، ومستعدون دائماً لتوفير هذه المعايير في هذا القطاع لجمهور جديد ومتنوع، وصولاً إلى المتدربين من أستراليا وأميركا الشمالية ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا ضمن هذا البرنامج العالمي».