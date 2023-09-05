رأس الخيمة تستضيف بطولة آسيا لرواد المبارزة

ينظم اتحاد المبارزة، بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بطولة آسيا للرواد من 6 إلى 8 الجاري، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، يتنافسون في الفئات العمرية (40-49، 50-59، 60-69، وأكبر من 70).

ويشارك بالإضافة إلى الإمارات كل من: الصين، هونغ كونغ، تايوان، أوزبكستان، السعودية، كازاخستان، أستراليا، قيرغيزستان، سنغافورة، اليابان، لبنان، طاجيكستان، إيران.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، إن البطولة تعتبر أولى البطولات التي تستضيفها الدولة من هذه الفئات (الرواد).