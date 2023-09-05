الإيطالي فيفياني مدرباً لحتا

تعاقد نادي حتا مع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، المدرب السابق لفريقي كلباء والفجيرة، وذلك ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الصربي زيلكو ماركوف، الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج حتا في المباريات الثلاث التي ظهر فيها الفريق في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين من خلال أول جولتين، ومباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وكشفت مصادر لـ«الإمارات اليوم» من نادي حتا أن عقد فيفياني سيكون لنهاية الموسم، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.