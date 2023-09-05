ياسر سالم: البداية المثالية للموسم الكروي ستنعكس إيجاباً على المنتخب

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أول من أمس، تدريباته في معسكره المقام حالياً في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن محطة الإعداد الثانية، استعداداً لخوض الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027. وشارك جميع اللاعبين في التدريبات، تحضيراً للقاء الودي أمام كوستاريكا في 12 الجاري.

وقال مدير المنتخب ياسر سالم، إن المواجهة الودية أمام كوستاريكا مهمة جداً للجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي بينتو. وأكد في تصريح صحافي: «المباراة ستكون أمام أحد المنتخبات القوية، ما يشكل فرصة جيدة للجهاز الفني للتعرف على المستوى الفني للاعبين ومدى استيعابهم لأسلوب اللعب الذي تم التدرب عليه طوال الأيام الماضية». وأشار إلى أن «البداية المثالية للموسم الكروي المحلي، خصوصاً في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، ومن قبلها مباراتا الملحق المؤهل لأبطال آسيا لفريقي الشارقة وشباب الأهلي ستنعكس إيجابياً على المنتخب في ظل المستوى الفني الجيد الذي ظهر به اللاعبون الدوليون»، مؤكداً أن المستوى الفني سيرتفع أكثر خلال الجولات المقبلة، مع تحسن الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وتمنى ياسر سالم السلامة لمدافع المنتخب ونادي الشارقة شاهين عبدالرحمن الذي أجرى قبل أيام، عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، وكذلك لاعب وسط نادي عجمان بلال يوسف الذي عانى وعكة صحية، كما رحب بالعناصر الشابة المنضمة حديثاً لصفوف المنتخب.

يذكر أن مدرب المنتخب كان قد استبعد مدافع البطائح راشد مهير نتيجة إصابة عضلية، واستدعى مكانه لاعب الشارقة الحسن صالح، وكذلك استبعد مهاجم الجزيرة زايد العامري، لالتزامه بشرف أداء الخدمة الوطنية.