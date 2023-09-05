اتحاد الكرة يوقّع مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»

وقّع اتحاد الإمارات لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بهدف البحث والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص. وجرى توقيع مذكرة التفاهم الخميس الماضي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور محمد هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، إلى جانب مديري الإدارات المختلفة في الاتحاد ومسؤولي المركز.