محمد عباس: تركيزنا على مواجهة الصين الأربعاء

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة لقدم لخوض مباراته الأولى أمام الصين بعد غد الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة التي تحتضنها مدينة داليان الصينية للفترة من 6 إلى 12 الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024.

ويُواصل الأبيض الأولمبي تدريباته اليومية في معسكره الصيني على فترتين صباحية ومسائية بقيادة الإسباني دينس سيلفا، وبمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية التي سيعتمدها خلال المباريات، وشرح ذلك خلال محاضرات الفيديو وتطبيق المطلوب في الحصص التدريبية التي تشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين.

من جهته، أكد لاعب وسط نادي العين ومنتخبنا الأولمبي محمد عباس، أن كل زملائه اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض هذه التصفيات، وتركيزهم حالياً مُنصب على المواجهة الأولى أمام الصين، صاحب الأرض والجمهور، مشيراً إلى أن المعنويات عالية جداً وجميع الظروف مناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من قوة المنافس.

وقال عباس، في مثل هذه التصفيات دائماً ما تكون المباراة الأولى هي الأهم، وعليه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا دفعة معنوية كبيرة في مشوار التصفيات، مؤكداً عدم التهاون مع أي منتخب من منتخبات المجموعة، خاصة أن جميع المنتخبات تسعى إلى التأهل، سواء المباشر أو عن طريق أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني من المجموعات الـ11.