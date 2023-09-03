روضة السركال تتصدر «آسيوية الشطرنج للهواة»

تصدرت نجمة منتخب الشطرنج روضة السركال بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي تختتم اليوم. وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كل الترتيبات لحفل الختام حيث ستقام الجولة التاسعة والأخيرة في الفترة الصباحية ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الفترة المسائية.

وجاءت صدارة روضة لفئة الإناث بعد الجولة السابعة برصيد 6.5 نقاط من ستة انتصارات وتعادل، لتقترب من إنجاز آسيوي جديد بعدما فازت بالميدالية الفضية في النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في سلطنة عمان. وجاءت في المركز الثاني، السريلانكية ديساندهي بفارق نصف نقطة وبرصيد ست نقاط ثم مواطنتها نيكاليشا برصيد 5.5 نقاط.

وتشهد منافسات الذكور، صراعاً قوياً في الأمتار الأخيرة، ويتصدر الهندي كوماريش البطولة برصيد 6.5 نقاط، ويتساوى ثلاثة لاعبين في المركز الثاني برصيد ست نقاط وهم الكازاخستاني رافائيل ومواطنه إسلامبك والفلبيني سانتياغو.