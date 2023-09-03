استبعاد راشد مهير والعامري من قائمة المنتخب واستدعاء الحسن صالح

غادرت إلى كرواتيا، أمس، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لبدء معسكر إعداد خارجي هناك لمدة 10 أيام حتى 13 الجاري. وأجرى المنتخب حصة تدريبية خفيفة صباح أمس، في استاد زعبيل في نادي الوصل، حيث اطمأن المدرب البرتغالي بينتو على الحالة الصحية للاعبين، وجاهزيتهم من الجوانب كافة. وأعلن الجهاز الفني للمنتخب عن استبعاد راشد مهير بسبب إصابة عضلية، وحل مكانه الحسن صالح، بينما تم أيضا استبعاد زايد العامري من القائمة التي باتت تضم 27 لاعباً.

وينتظر أن يخوض المنتخب خلال معسكر كرواتيا، مباراة ودية أمام كوستاريكا يوم 12 الجاري، تعد أول مباراة ودية يخوضها في عهد المدرب بينتو، الذي يخطط لإعداد منتخب قوي قادر على تحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم 2026، والمنافسة على لقب كأس آسيا التي ستقام في قطر بداية العام المقبل.

وتسود حالة من التفاؤل في أوساط المنتخب، حيث توافرت كل الأجواء الإيجابية المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، من أجل أداء دورهم المطلوب على أكمل وجه وصولاً إلى إعداد المنتخب بشكل مثالي. وسيكون الاختبار الرسمي الأول في نوفمبر المقبل، من خلال مباراتين في التصفيات المشتركة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وآسيا 2027.

وتضم قائمة المنتخب: خالد عيسى، وعلي خصيف، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي، ووليد عباس، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، وعبدالله العطاس، وبندر الأحبابي، وخالد الظنحاني، ومبارك أحمد، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس، والحسن صالح، وعلي سالمين، ويحيى نادر، وأحمد برمان، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، ومحمد عبدالباسط، ويحيى الغساني، ومحمد جمعة، وفابيو ليما، وكايو، وعلي صالح، وعلي مبخوت.

• المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام كوستاريكا خلال معسكر كرواتيا.