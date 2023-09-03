نادي الإمارات يبحث استراتيجية العمل في المراحل السنية

عقدت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، برئاسة يوسف البطران، اجتماعاً تنسيقياً للمراحل السنية لكرة القدم، بهدف بحث استراتيجية العمل المتبعة في هذه المراحل، وأكاديمية الكرة، وتطوير كل الخطط العامة للتدريبات لجميع الفرق، ووضع برنامج كامل للموسم الحالي، بهدف تكوين واستخراج لاعبين يكونون دعامة مستقبلية للفريق الأول. حضر الاجتماع عدد من الإداريين والمشرفين ومدربي الفرق المختلفة. كما اطلع الاجتماع على التقارير الفنية لجميع الفرق، والتزام اللاعبين في التدريبات وحضورهم، ونسبة التقدم والجاهزية الفنية لبدء الموسم الجديد، وشدد جهاز الكرة على توفير كل المتطلبات للعبة، وتهيئة بيئة مناسبة للاعبين ليحصلوا على أكبر قدر من الفائدة.