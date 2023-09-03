عجمان يتعاقد مع محمد جابر.. ويبحث عن لاعب وسط

أنهى عجمان اتفاقه مع مدافع الوصل السابق، محمد جابر، للعب في صفوف (البرتقالي) بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم آخر، في صفقة انتقال حر دون الكشف عن التفاصيل المالية. وقال إداري نادي عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «محمد جابر يُعدّ صفقة ناجحة لـ(البرتقالي) بكل المقاييس، ستعزز من قدرات دفاع عجمان خلال الموسم الجاري، نظراً إلى خبراته الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين». وكشف إداري عجمان، عن رغبة النادي في التعاقد مع لاعب خط وسط قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار: «خاطبنا أكثر من ناد في دوري أدنوك للمحترفين بهذا الخصوص، ونأمل أن تُكلل تلك الجهود بالنجاح، خصوصاً أن هناك حالات من الإصابة ضربت الفريق بصورة كبيرة، وأكدت حاجة النادي إلى التعاقد مع لاعب خط وسط في الفترة المقبلة، وهو ما تعمل عليه الإدارة حالياً».

وأضاف: «لعبنا ضد شباب الأهلي من دون ثمانية عناصر أساسية، وتكرر الموقف ذاته أمام فريق الإمارات بفقدان جهود خمسة لاعبين، لذلك نعتبر نتائجنا في أول جولتين منطقية، نظراً إلى الظروف الصعبة التي عاناها الفريق، لكننا على ثقة بأنه مع عودة العناصر الأساسية من المصابين سيتحسّن مردود ونتائج الفريق بصورة كبيرة».

وشدد إداري عجمان على أن «مقارنة نتائج الفريق في أول مباراتين مع الموسم الماضي، تحمل استعجالاً، كون الفريق في الموسم الماضي حقق نقطة في أول ثلاث مباريات ثم انطلق بعدها، ونحن على ثقة بقدرات اللاعبين والجهاز الفني لتقديم موسم استثنائي». وعن موعد عودة الثنائي، بلال يوسف، وعصام فايز، قال: «موعد عودة بلال يوسف سيتحدد بناء على الكشف الطبي الذي سيخضع له غداً، أما فايز فسيكون جاهزاً لمباراة العين مع عودة الدوري، كما نأمل أيضاً اكتمال جاهزية الحارس الأساسي علي الحوسني، الذي يواصل مرحلة التجهيز».

• عقد محمد جابر مع عجمان حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم آخر.