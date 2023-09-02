عجمان يتعاقد مع محمد جابر

أنهى عجمان اتفاقه مع مدافع الوصل السابق، محمد جابر للعب في صفوف (البرتقالي) بعقد حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار التمديد لموسم أخر، في صفقة انتقال حر دون الكشف عن التفاصيل المالية. وجاء الإعلان رسميا اليوم من خلال حساب النادي في منصة (X) (تويتر سابقا).

وقال إداري نادي عجمان، محمد حسين لـ «الإمارات اليوم»، إن محمد جابر يُعد صفقة ناجحة لـ«البرتقالي» بكل المقاييس، ستعزز من قدرات دفاع عجمان خلال الموسم الجاري، نظراً لخبراته الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث لعب سابقا لأندية الوصل وشباب الأهلي وبني ياس.