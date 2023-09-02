طرح تذاكر بطولة «طيران الإمارات» لسباعيات دبي للرجبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «طيران الإمارات» لسباعيات دبي للرجبي في بيان صحافي طرح التذاكر للحدث الذي يقام من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للإمارات. وتتضمن دورة 2023 أكبر حشد من الرياضيين والنجوم والفنانين العالميين، بالإضافة إلى أكبر تجارب الضيافة الحديثة في دبي خلال البطولة، وبأسعار تذاكر تبدأ من 425 درهماً إماراتياً.

وإلى جانب البطولة الرئيسة، سيكون بوسع المشجعين حضور منافسات رياضية بين فرق الهواة في الرجبي، وكرة الشبكة، والكريكيت، وفرق اللياقة وغيرها من جميع أنحاء العالم. وشهدت نسخة العام الماضي 2022 حضوراً عالمياً واسعاً للرياضيين المحترفين والهواة، تجاوز عددهم الـ5600 مشارك، و420 فريقاً، من جميع المستويات والأعمار من 32 دولة، تنافسوا على أرض ملعب «ذا سيفينز». وعلى هامش الملاعب، تشهد فعاليات العام الحالي مزيجاً من العروض الفنية والترفيهية التي يقدمها فنانون عالميون ومحليون حاصلون على جوائز، وذلك على أربعة مسارح هي مسرح «رجبي روكس» و «هاينكن تافرن» و «بيتس أون 2» و«فريكونسي أون 8».