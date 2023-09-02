حمد نخيرات: اتفاقات رعاية جديدة للعين قبل بداية المشوار الآسيوي

أكد العضو المنتدب لنادي العين والشركات التابعة له، حمد نخيرات العامري، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقات رعاية جديدة، وأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لن يدشن مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلا وقد أكمل ملف الرعاية المستهدف تحقيقه.

وقال حمد نخيرات العامري لـ«الإمارات اليوم» إن هناك تنسيقاً كبيراً بين جميع الشركات في النادي، وإن عقود الرعاية التي أبرمت أخيراً كانت بجهد مقدر لمجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة الرامية لتحقيق رؤية قيادة النادي والأهداف الموضوعة.

وأشار العضو المنتدب على أن الاتفاقات المزمع توقيعها ستكون قبل استهلالية الفريق الأول في المسابقة الآسيوية، مؤكداً أنهم يعملون حالياً عليها وأنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة عبر مؤتمر صحافي، وقال: «لن نبدأ الآسيوية إلا والمستهدف من الرعاية قد تم تحقيقه».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك شركات من خارج الدولة تسعى لرعاية العين في الفترة المقبلة، أكد حمد نخيرات وجود جهات خليجية ترغب في ذلك، لكنه لم يحددها بالاسم، كما أشار في الوقت ذاته إلى أن النادي بالشراكة مع الرعاة سيقوم بتوفير الجوائز والسحوبات في المباريات من أجل ردّ الجميل لجماهير الفريق التي ظلت تقف خلفه.

ويحظى العين بتسعة عقود رعاية من شركات محلية وعالمية بداية من بنك أبوظبي الأول الذي يظهر اسمه في واجهة القميص، وإثمار الدولية القابضة والتي بدورها تظهر في الجزء العلوي الخلفي للقميص، إلى جانب عقد رعاية مع نيرفانا القابضة.

كما يحظى النادي برعاية كذلك من شركة إنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية الأميركية «نايك» وإلكترونيك آرتس المصنعة والمطورة لألعاب الفيديو الرياضية المعروفة «إي أيه سبورت»، إلى جانب مستشفى برجيل، فلاورد، ساس العقارية، وصيدلية العين.

على جانب آخر، منح الجهاز الفني لفريق العين، بقيادة الهولندي شرودر لاعبي «الزعيم» راحة قصيرة على أن تستأنف التحضيرات مجدداً الأسبوع المقبل، وتأتي الإجازة القصيرة تزامناً مع انضمام 11 لاعباً للمنتخبات الوطنية، إلى جانب التحاق الثلاثي الدولي، التوغولي لابا كودجو والكوري الجنوبي بارك يونغ والباراغوياني أليخاندرو روميرو بمنتخباتهم.

• مدرب العين شرودر منح لاعبيه إجازة قصيرة، على أن يتم استئناف التدريبات الأسبوع المقبل.