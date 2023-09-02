برنامج معايشة لـ 4 مدربين من أندية أبوظبي في أكاديمية كورنيّا الإسبانية

نظّم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع وكالة «تو ايليفن» للرياضة والتسويق، برنامجاً لمعايشة أربعة مدربين من أندية أبوظبي في أكاديمية نادي كورنيّا الإسبانية من 30 يوليو إلى 31 أغسطس الماضي. وجاء برنامج المعايشة ضمن برنامج «ذا كوتش» الذي يهدف لإعداد قاعدة تدريبية جديدة، وذلك ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وشارك في البرنامج المدربون: عبدالله إبراهيم الحمادي (الظفرة)، وعبدالله النوبي (الوحدة)، وعادل باسليمان (بني ياس)، وسامي الراشدي (العين)، واشتملت فترة المعايشة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية بمشاركة مدربين من مختلف أنحاء العالم.